El Bogotá Fashion Weekend, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá como antesala del Bogotá Fashion Week, tuvo una fuerte presencia barranquillera este fin de semana. El evento, que incluyó seis rutas, 224 actividades y la participación de 641 marcas, abrió con un coctel en el CEFE, en Chapinero, donde asistieron varias personalidades de la moda.

Entre las marcas que destacaron estuvieron LC by Lina Cantillo, Mayorga, Vysh, Cereal y Mar de Lua, todas provenientes de Barranquilla y con propuestas que llevaron a la capital la identidad y la creatividad del Caribe.

Lina Cantillo, referente de la moda masculina y protagonista del cierre de Barranquilla es Moda, abrió su tienda bogotana para recibir personalmente a sus clientes. Desde allí actuó como personal shopper y presentó su colección ‘Barrio Abajo’, una pieza de homenaje al corazón cultural de Barranquilla.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Processed with VSCO with q2 preset

Vanessa Vysnauskas, creadora de Vysh (marca reconocida por trabajar exclusivamente con lino), participó en un conversatorio en Casa Precis junto a la experta en moda Johanna Isaac, también barranquillera. Fue un espacio para hablar de sostenibilidad, estética natural y piezas que no pasan de moda.

La marca Mar de Lua, liderada por Carolina Diazgranados, llevó su colección ‘Caribea Resort’ a tierras bogotanas. La propuesta, fresca y femenina, se ajusta perfecto a la temporada de vacaciones y reafirma la identidad vibrante del Caribe colombiano.

También dijeron presente Mayorga, la marca de Adriana Arciniegas con su propuesta de playa y verano cargada de estampados arriesgados; y Cereal, firma de moda urbana masculina con ADN neoyorquino pero hecha en Barranquilla, creada por el fotógrafo mexicano Aldo Decaniz, su hermano Diego Anaya y la barranquillera Arciniegas. Ambas tuvieron estands en el CEFE, conectando con compradores y curiosos.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Processed with VSCO with q2 preset

Barranquilla es Moda acompañó a estas marcas en su travesía capitalina, reforzando la idea de que el talento local necesita y merece cruzar fronteras internas. La presencia del programa en estos espacios es una apuesta por seguir nutriendo el ecosistema creativo y abrir más caminos para una industria que cada vez suma más fuerza.