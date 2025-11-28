El telón de Bogotá Fashion Weekend se abrió este jueves con esencia Caribe. La pasarela inaugural estuvo a cargo de la momposina Farides Ramos con su colección ‘Spring/Summer 2026: Soy Río’, una propuesta que recoge su visión del Caribe y de la mujer de Mompox a través de piezas de sastrería moderna, frescas y limpias.

“El universo de Faride Ramos creo que lo más importante que hemos tenido es que hemos sido fieles. Hemos sido siempre fiel a la sastrería, a esos cortes impecables, a esas líneas, a esa transición que hicimos del universo masculino al femenino, sin dejar de un lado la feminidad, la sensualidad, la exquisitez, pero viéndolo con otros ojos”, dijo la diseñadora.

La marca Faride Ramos es 100% colombiana y tiene una fuerte apuesta por la sostenibilidad. Sus prendas, aunque se producen en serie, mantienen un carácter único gracias al trabajo manual, el uso de materiales responsables y una mirada artesanal que define su identidad.

Nacida en el diseño masculino, hoy combina siluetas femeninas y andróginas, tecnología de punta, estampación digital inspirada en memorias personales y técnicas tradicionales. Esa mezcla la ha llevado a consolidarse en escenarios como Bogotá Fashion Week, Colombiamoda y Latin America Fashion Summit, y a recibir reconocimientos como Diseñadora del Año 2023 en LAFS.

La programación del evento continúa del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con actividades de moda, emprendimiento y creatividad.El viernes abrirá con el conversatorio “Mujeres emprendiendo en Colombia”, seguido de “Hecho en Colombia: la nueva revolución de la moda”, donde participarán Catalina Ochoa, Ricardo Ballen y Mercedes Salazar. Más tarde, voces como Lucy Lara, Laura Laurens y Helena Fadul hablarán sobre moda y poder, antes del espacio “El arte de vender”, moderado por Juan Moore.

El sábado la agenda se enfocará en los oficios, la fotografía y la creación, con el encuentro “Trenzar oficios con vocación editorial”, un fashion shooting en vivo dirigido por José Veira y Carlos Carvajal, y un taller de upcycling liderado por @trans_forma.

El domingo será un día dedicado a la inspiración y al propósito. Habrá talleres como “Despierta tu musa” y diálogos como “Creatividad con propósito: cuando la moda trasciende lo estético”, además de espacios sobre styling y sobre cómo se relacionan la moda, los influenciadores y el periodismo.