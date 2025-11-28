La cantante catalana Rosalía sigue causando furor más allá de España, especialmente en Estados Unidos, donde su talento y estilo parecen generar una admiración igual o incluso mayor que en su país natal.

Su popularidad se ha dejado notar en encuentros con celebridades como Jeremy White Allen y Hunter Schafer, y se rumorea que participará en la tercera temporada de Euphoria, interpretando a un personaje que hasta ahora se cree será stripper.

Ahora, su música ha encontrado eco entre el elenco de otra producción estadounidense de gran impacto, ‘Stranger Things’. La serie de Netflix que lanzó su última temporada, y los actores han reflexionado sobre más de una década de historia y crecimiento personal a la par de sus personajes. Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes dieron vida a Steve, Nancy y Jonathan, admiten haberse convertido en fans de Rosalía.

“He estado escuchando Tame Impala, el álbum de Rosalía”, expresó Keery en una reciente entrevista. Dyer agregó que, “el álbum de Rosalía, un montón”. La periodista que les hacía la entrevista comentó, “Es increíblemente genial”. Los tres actores asentían con entusiasmo. “Es realmente guay”, añadió Keery, quien además de actor también se dedica a la música, por lo que sus elogios tienen un peso extra.

Además de su gusto musical compartido, Keery, Dyer y Heaton han protagonizado uno de los triángulos amorosos más comentados de la serie. En los primeros episodios, Jonathan era el joven reservado del instituto de Hawkins, mientras que Steve y Nancy eran la pareja estable, hasta que los eventos sobrenaturales y la llegada de Eleven (Millie Bobby Brown) cambiaron la dinámica.

Con esta última temporada, los conflictos románticos parecen reavivarse, Nancy y Jonathan enfrentan dudas sobre su relación, mientras Steve comprende que siempre ha estado enamorado de Nancy, especialmente al ver que Robyn (Maya Hawke) tiene otros intereses. Así, la despedida de Hawkins no solo estará marcada por la lucha contra Vecna, sino también por el cierre de estas complejas historias amorosas.

