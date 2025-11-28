La artista británico-albanesa Dua Lipa vuelve a pisar un escenario bogotano para presentar los éxitos de su Radical Optimism Tour, este viernes 28 de noviembre.

Instagram @dualipa Dua Lipa llegó a la capital acompañada de su familia, y desde sus primeras horas en el país quedó claro que su visita sería un acontecimiento para sus seguidores.

En redes sociales rápidamente se difundieron imágenes de su estadía, donde se le vio recorriendo varios puntos turísticos del centro de la ciudad. Uno de los momentos más comentados fue su visita al Museo Botero, donde admiró las obras antes de saludar a los fans que la esperaban en la salida para fotos y autógrafos.

Dua Lipa saliendo del Restaurante Río anoche en Bogotá. Simplemente le di un saludo sencillo y me respondió con una sonrisa y el agradecimiento. @DuaLipaCol_ @dualipanoticia @musictrendscol pic.twitter.com/uDnEw6g0U6 — Julián González (@julian_gs21) November 28, 2025

Entre los clips más compartidos destaca la imagen de una fan que llevó una manta con la figura de Dua Lipa, recibiendo elogios de quienes la acompañaban. Otra escena que llamó la atención ocurrió en las calles del centro, donde la cantante disfrutó de una presentación de artistas locales y grabó el momento con su celular.

#Entretenimiento



Dua Lipa, su prometido Callum Turner y su familia visitaron el Museo de Botero en Bogotá.



La salida se volvió un poco caótica con fans haciendo línea para ver de cerca a la cantante británica. pic.twitter.com/YNSzm4NfkZ — El Clarín (@SVElClarin) November 27, 2025

¿A qué hora será el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

Para muchos seguidores, esta naturalidad hizo su visita aún más especial y están deseosos por verla ya.

El concierto se llevará a cabo en el estadio El Campín, donde el ingreso del público estará habilitado desde las 4:00 p. m.

Se espera que Dua Lipa suba al escenario alrededor de las 9:00 p. m., con un repertorio que podría incluir temas como Training Season, End of an Era, Break My Heart, New Rules, Dance the Night, Don’t Start Now, Houdini y One Kiss.

Las recomendaciones para los asistentes que dan los organizadores es que llegue con antelación para evitar congestiones, respete la silletería asignada, planee con tiempo el trayecto de ida y regreso, y mantener las pertenencias seguras al salir del estadio.

Dua Lipa buscando chicha en el Chorro de Quevedo en Bogotá pic.twitter.com/AuSDfO0fed — Jonatan Clay (@MundoClay) November 27, 2025

En cuanto al transporte público, se confirmó que las estaciones Movistar Arena y Campín contarán con 13 rutas troncales operando con normalidad para facilitar el acceso al evento.