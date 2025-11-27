A mediados de abril de este año, el actor William Levy volvió a estar en el centro de la noticia tras ser detenido en Florida. Aunque el hecho ya era conocido, solo hasta esta semana comenzó a circular un video de Telemundo que muestra el momento en que el artista es esposado por las autoridades.

En las imágenes se aprecia a Levy visiblemente sorprendido mientras insiste en que no había cometido ninguna falta. “No he hecho nada”, se le escucha decir. Uno de los alguaciles le reprocha que no atendió la orden de retirarse del lugar. “Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste”, a lo que el actor respondió confundido. “¿Quién me dijo que me tenía que ir?”.

Días después del incidente, Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor, explicó que Levy ingresó a un programa especial que permite cerrar ciertos casos sin antecedentes penales, siempre que el participante cumpla con los requisitos exigidos.

“El acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”.

Según McMahon, Levy completó exitosamente el proceso, lo que permitió dar por terminado el expediente. Las acusaciones que enfrentaba eran por presunta ebriedad y alteración del orden público.

“Este programa da una segunda oportunidad a quienes aceptan responsabilidad por sus actos y buscan rehabilitación. Si no cumplen, el caso regresa a la corte para ser procesado”.

Al salir de la estación policial el día de su detención, Levy habló brevemente con los medios que lo esperaban afuera. Manifestó que estaba compartiendo unos tragos cuando intervino para evitar que una discusión entre otras personas escalara.

“Estábamos tomándonos un traguito. De un momento a otro, él entra en una discusión con otra persona y me meto en medio para evitar que la situación fuera a más, y bueno, el que terminó esposado fui yo”.

Finalmente, algunas versiones sugerían que el actor se había comportado de manera agresiva, pero él mismo desmintió esas afirmaciones en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, asegurando que en el sitio había cámaras que podían demostrar su versión.“No, no, bueno, hay cámaras. Yo todo el tiempo intenté aguantar. Al final, yo fui quien terminó por salir”.