La Señorita Colombia 2024, Catalina Duque Abréu, se coronó en las últimas horas como ganadora del Miss International 2025 en Tokio, Japón. Con este título, Colombia suma su cuarta corona en la historia de este concurso internacional.

Durante la fase final, las concursantes de Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia destacaron tras superar las pruebas de desfile en traje nacional, gala y presentación de proyectos sociales. Catalina Duque sobresalió por su carisma, habilidades de comunicación y desempeño en las pruebas orales.

En la ronda decisiva, la colombiana se enfrentó a la candidata de Zimbabwe,con quien tuvo una relación cercana durante el certamen, y logró imponerse como ganadora.

¿Qué es el Miss Internacional?

El Miss Internacional es un certamen de belleza fundado en 1960 y considerado uno de los más importantes y tradicionales del mundo. Fue fundado en Estados Unidos y, desde finales de los años sesenta, tiene su sede principal en Japón, donde se realiza anualmente.

La propuesta de este concurso internacional combina tres factores principales: pasarela, entrevistas privadas y la presentación de un proyecto social, elemento clave para el puntaje final de las candidatas, ya que con esto se busca resaltar el trabajo comunitario de cada una.

Este certamen es organizado por la International Cultural Association y mantiene alianzas con entidades japonesas que apoyan iniciativas sociales y educativas. Las candidatas participan de diferentes actividades culturales e institucionales.

El Miss Internacional no es lo mismo que el Miss Universe, ya que esta competencia pertenece a una franquicia completamente diferente. En Colombia, la delegada a Miss Internacional es designada por el Concurso Nacional de Belleza (CNB), por ello la ganadora del CNB compite en Miss International y no en el reinado global que organiza Miss Universe.