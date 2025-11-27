La representante de Colombia, Catalina Duque Abréu, se coronó como ganadora del Miss International 2025 en Tokio, Japón. Con este título, Colombia suma su cuarta corona en la historia de este concurso internacional.

Lea más: Shakira regresa a Zootopia con todo su estilo

El concurso reunió a cerca de 80 candidatas de diferentes países, situando a la joven antioqueña en el centro de atención internacional.

Durante la fase final, las concursantes de Filipinas, Indonesia, Bolivia,Zimbabwey Colombia destacaron tras superar las pruebas de desfile en traje nacional, gala y presentación de proyectos sociales. Catalina Duque sobresalió por su carisma, habilidades de comunicación y desempeño en las pruebas orales.

En la ronda decisiva, la colombiana se enfrentó a la candidata de Zimbabwe, con quientuvouna relación cercana durante el certamen, y logró imponerse como ganadora.

Miss International se caracteriza por resaltar el compromiso social y la labor altruista de sus participantes, aspectos en los que Catalina Duque se destacó gracias a la solidez y espontaneidad de sus discursos y la presentación de sus iniciativas en beneficio de la comunidad.

Ver más: Familia de Bruce Willis donará su cerebro para estudios de la demencia frontotemporal

Catalina Duque nació en Miami, Estados Unidos, en 1999. Con sangre antioqueña, es comunicadora social y cuenta con experiencia en el sector empresarial. Ha trabajado con fundaciones enfocadas en desarrollo infantil, lucha contra el cáncer y empoderamiento femenino, lo que fortaleció su perfil como candidata internacional.

Antes de coronarse en Tokio, Duque fue elegida Señorita Colombia 2024 representando a Antioquia, rompiendo una espera de 28 años para su departamento en alcanzar la corona nacional.

Instagram @Reinadocolombia

Lea también: ¿Cómo se enteró Violeta Bergonzi y su familia sobre el triunfo en MasterChef Celebrity?

Finalmente, Catalina expresó su agradecimiento a toda Colombia y a su equipo de trabajo. “¡Gracias, Colombia, lo logramos!”, celebrando junto a las finalistas. Este triunfo refuerza la presencia del país en la historia de los concursos de belleza y proyecta a Catalina Duque como un referente de compromiso social y perseverancia.