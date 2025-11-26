La vida de Bruce Willis, una de las figuras más queridas del cine de acción, dio un giro profundo desde 2022, cuando anunció su retiro definitivo debido a un diagnóstico neurológico progresivo.

Lo que comenzó como un caso de afasia terminó siendo identificado como demencia frontotemporal (DFT), una condición que compromete zonas del cerebro responsables del lenguaje, el comportamiento y las habilidades motoras.

Tras confirmarse que Willis padece DFT, su familia ha mantenido una comunicación constante con los seguidores del actor, explicando que, si bien su calidad de vida es estable, la enfermedad avanza de forma gradual.

Instagram Scout Willis Nueva fotografía del actor Bruce Willis junto a sus hijas, tras ser internado en un centro especializado.

Según organismos especializados, la DFT provoca un deterioro lento pero continuo de los lóbulos frontal y temporal, afectando la conducta, la comunicación y el movimiento.

La familia del actor ha señalado que va a donar el cerebro de Bruce Willis tras su fallecimiento. La determinación fue compartida por su esposa, Emma Heming Willis, en su libro The Unexpected Journey, donde relata cómo han enfrentado juntos los retos de la enfermedad y la importancia de dejar un legado útil para la ciencia.

Emma explica que el objetivo de esta donación es apoyar estudios destinados a identificar la DFT de forma más temprana y avanzar en posibles tratamientos. Para la familia, esta será una manera de transformar la trayectoria del actor en una contribución directa al futuro de quienes padecen esta condición.

¿Cómo es la vida de Bruce Willis tras su diagnóstico de como demencia frontotemporal (DFT)?

La modelo británica también destacó que, pese a los retos diarios, mantienen una rutina tranquila y centrada en la familia. Willis, padre de dos niñas con Emma y de tres hijas mayores con Demi Moore, continúa rodeado de afecto.

Instagram Emma Heming Imagen de Emma Heming junto a su esposo Bruce Willis, publicada en redes sociales por la modelo y actriz.

Aun con los cambios que provoca la DFT como dificultades para hablar, leer, comprender y alteraciones en la conducta, Emma asegura que compartir tiempo con él sigue siendo un motivo de alegría.