La temporada de ‘MasterChef Celebrity 2025’ llegó a su capítulo decisivo con una final completamente femenina que mantuvo en expectativa a miles de espectadores. Tras cinco meses de competencia, la producción reveló el nombre de la nueva ganadora: Violeta Bergonzi, quien conquistó al jurado con un menú muy simbólico.

La presentadora, conocida por su paso por ‘Buen Día Colombia’, se enfrentó a sus compañeras en un reto final que exigió entrada, plato fuerte y postre. Su propuesta resaltó de las demás no solo porque usó ingredientes tradicionales, sino también por la coherencia que hubo entre sus preparaciones y el relato personal que construyó alrededor de ellas.

Los chefs Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch coincidieron en que se trató de una final pareja, con platos que claramente reflejaron el crecimiento de cada una de las concursantes que lograron llegar a la final.

Al escuchar su nombre como ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi no pudo contener su emoción. “No quepo de la dicha, de la felicidad, del gozo. Yo llevo muchos años soñando con estar en ‘MasterChef Celebrity’, con llegar a la final, pero ya de ahí a ganar MasterChef ¡Wow! Es un momento demasiado importante en mi vida, se divide mi vida en dos, en un antes y un después”, dijo, visiblemente conmovida tras recibir el anuncio del jurado.

Así se vivió la última noche de ‘Masterchef Celebrity 2025’

El capítulo inició con un recuento de la jornada previa y, de inmediato, las finalistas comenzaron a presentar sus entradas. Carolina Sabino abrió la ronda con ‘Profundo’, seguida por Valentina Taguado con ‘Abrazo a las almas’, Alejandra Ávila con ‘Mis raíces al vapor’ y, finalmente, Violeta Bergonzi con ‘La sahumadora’, un plato inspirado en Popayán y en sus raíces francesas.

Los chefs adularon a las finalistas desde el comienzo. Sobre la preparación de Carolina afirmaron: “Fantástico. Sensacional, empezamos con el pie derecho”. Valentina también recibió elogios: “Ese madurito le redondea todo el plato de una manera”, dijo Nicolás, mientras Rausch resaltó la cocción del calamar. El tamal de Alejandra fue descrito como “pulido, pulcro, bonito y apetitoso”, y el de Violeta provocó una reacción unánime: “Brutal. Me encanta el plato”.

En el segundo reto, cada concursante contó con 30 minutos para desarrollar su plato fuerte. Valentina fue la primera en presentar, seguida de Alejandra, cuyo plato ‘El origen’ incluía pato; luego Violeta, quien hizo nuevamente un homenaje a sus raíces francesas con caviar; y cerró Carolina Sabino con ‘Místico’.

Las apreciaciones del jurado fueron muy detalladas: “El puré está delicioso, la carne también”, dijo Rausch sobre la preparación de Valentina, aunque cuestionaron su guarnición. Sobre Violeta, aunque su plato estuvo bien ejecutado, la salsa no terminó de convencer a los chefs. A pesar de la presión del tiempo —y de que Claudia Bahamón no accedió a dar minutos extra— todas lograron emplatar.

Finalmente, la última prueba dejó apenas 30 minutos para realizar un postre final. Carolina presentó ‘Floreciente’, descrito como “muy sencillo”; Valentina sorprendió con ‘Anomalía’, cuyo “bizcocho fue fantástico”; Alejandra apostó por ‘Mi postre más personal’, aunque “pecó en sobregestión”; y Violeta cerró con ‘El monagillo’, inspirado en la Semana Santa, hecho con café, dulce de leche y chocolate blanco.

Respecto a este último, los jurados no dudaron en elogiarlo: “La presentación muy bonita. Se ve divino. Me parece muy bonito postre, con mucha técnica. Increíble, muy bueno. Es un postre que se sostuvo en el tiempo”. Ese comentario anticipó lo que minutos después se confirmaría: Bergonzi era la ganadora.

¿Cuánto dinero ganó Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

El premio oficial del concurso es de 200 millones de pesos, cifra que la presentadora se llevó como campeona. Además, recibió un set de Royal Prestige, mientras que todas las finalistas conservaron los cuchillos utilizados durante la temporada.

Ahora bien, pese a que el premio económico fue tan grante, vale la pena aclarar que el monto real que llega a bolsillo de la ganadora suele ser inferior.

Tal como se conoció recientemente en un análisis divulgado por ‘Tropicana FM’, el premio está sujeto al impuesto a la ganancia ocasional (20 %), lo que reduce el valor neto a alrededor de 160 millones de pesos. A eso se suma la remuneración que cada celebridad recibe durante las grabaciones, un valor que el canal no suele hacer público.