La final de ‘MasterChef Celebrity 2025’ entregó una de las decisiones más esperadas por los seguidores del reality. En una gala cargada de emoción, reencuentros familiares y un despliegue de alta cocina, Violeta Bergonzi se convirtió en la nueva ganadora del concurso culinario del ‘Canal RCN’, después de presentar un menú que resumió su evolución durante la competencia.

La última noche de ‘MasterChef Celebrity’ reunió a Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, quienes llegaron al set con la presión de preparar su propuesta más ambiciosa.

La presentadora Claudia Bahamón abrió la jornada recordando su paso por “la cocina más importante del mundo”, mientras los familiares de cada finalista ingresaron al estudio para acompañar el reto decisivo.

El encuentro con sus familiares marcó el inicio de un episodio centrado en la presión del reto final y en el esfuerzo de cada participante por cerrar su paso por la competencia de la mejor manera y por lo alto.

Con este Menú fue que Violeta Bergonzi conquistó al jurado de MasterChef Celebrity

El jurado —Belén Alonso, Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch— quedó deslumbrado con la propuesta de Violeta, un menú conceptual llamado “Paso a paso”, inspirado en la Semana Santa de Popayán y en el proceso de crecimiento que vivió dentro del reality.

Su secuencia de platos incluyó:

Entrada - ‘La Sahumadora’ : langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz.

: langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz. Plato fuerte - ‘El Caballero del Santo Sepulcro’ : pescado marinado con verduras salteadas y puré de remolacha, acompañado de salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga.

: pescado marinado con verduras salteadas y puré de remolacha, acompañado de salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga. Postre - ‘El Monaguillo’: un entremet de chocolate gold, café y dulce de leche.

Sabores equilibrados, técnica precisa y una historia bien hilada llevaron al jurado a tomar la decisión: Bergonzi es la nueva ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Las palabras de Violeta tras coronarse campeona de Masterchef Celebrity 2025

Después de recibir el trofeo, Violeta Bergonzi describió este triunfo como un punto de quiebre en su carrera y en su vida personal. Visiblemente emocionada, aseguró: “No quepo de la dicha, de la felicidad, del gozo. Yo llevo muchos años soñando con estar en MasterChef Celebrity, con llegar a la final, pero ya de ahí a ganar MasterChef, ¡Wow! Es un momento demasiado importante en mi vida, se divide mi vida en dos, en un antes y un después”.

También agradeció el apoyo de su familia: “Este fue un trabajo en equipo donde mi esposo se puso la 10, me apoyó con mis hijos, donde cada integrante de mi familia ayudó a conformar como un combo muy sólido y pudimos construir este camino juntos”.

La presentadora destacó además el impacto personal de su paso por el programa y lo que significó tener a sus hijos presentes: “No, pues esto fue por mis hijos definitivamente para que estén orgullosos de su mamá (…) Tener ahí a mi familia fue maravilloso, me sentí muy tranquila, apoyada”.

Al cierre, invitó a los televidentes a seguir conectados con el Canal RCN: “Ahora como ‘MasterChef Celebrity 2025′ quiero invitarlos a que sigan conectados a esta maravillosa aventura, ya vendrán muchos más si Dios quiere”.

El reality cumplió una década al aire, consolidándose como uno de los programas de entretenimiento con mayor impacto en el país. Tras la final, el ‘Canal RCN’ anunció el lanzamiento de ‘La Sustituta’, producción que llegará desde el 26 de noviembre a las 8:00 p.m., como nueva apuesta para las noches de la señal.

Aquí las palabras de Violeta Bergonzi tras quedarse con el título de MasterChef Celebrity 2025: