La final de ‘MasterChef Celebrity 2025’ dejó un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes: la reacción de Violeta Bergonzi al escuchar su nombre como ganadora del concurso culinario.

Le puede interesar: Final de MasterChef Celebrity 2025: Violeta Bergonzi se quedó con el título

La presentadora, visiblemente conmovida, ofreció una extensa declaración en la que habló de su esfuerzo, de su familia y de cómo este logro marca un antes y un después en su vida profesional.

Apenas fue anunciada como campeona, Bergonzi expresó que sentía una mezcla de emoción y alivio por haber alcanzado un sueño que, según contó, llevaba años esperando.

Es un momento demasiado importante en mi vida.

“No quepo de la dicha, de la felicidad, del gozo. Yo llevo muchos años soñando con estar en ‘MasterChef Celebrity’, con llegar a la final, pero ya de ahí a ganar ‘MasterChef’, ¡Wow! Es un momento demasiado importante en mi vida, se divide mi vida en dos, en un antes y un después”, afirmó ante las cámaras.

Para la presentadora, la competencia no solo puso a prueba sus habilidades culinarias, sino que también representó un proceso de crecimiento personal que la acompañó durante toda la temporada.

Vea aquí: Video: perro salta de un tercer piso por la ventana para salir a jugar y sale ileso

Uno de los puntos más reiterados en su intervención fue el apoyo que sintió por parte de su familia. Violeta insistió en que el triunfo no hubiera sido posible sin lo que llamó “un trabajo en equipo”, destacando el papel que jugó su esposo y de sus hijos como motor de su desempeño.

“Este seguramente no fue un trabajo mío y ya tuve todo un combo y mucha bulla, mucho ruido (…) Este fue un trabajo en equipo donde mi esposo se puso la 10, me apoyó con mis hijos, donde cada integrante de mi familia ayudó a conformar como un combo muy sólido y pudimos construir este camino juntos”, señaló.

Fue mágico, siempre soñé con esto.Violeta Bergonzi, MasterChef Celebrity 2025

La nueva MasterChef Celebrity también enfatizó que su participación estuvo guiada por el deseo de que sus hijos se sintieran orgullosos de ella.

“No, pues esto fue por mis hijos definitivamente para que estén orgullosos de su mamá (…) pensando en construir un futuro para ellos también porque esto hace parte de mi carrera y es una etapa demasiado importante”.

Lea también: Él es Mario Bert, el esposo de Carolina Sabino, su apoyo emocional en la final de MasterChef Celebrity

Durante la final, los familiares de las cuatro finalistas ingresaron al estudio para acompañar el último reto. Para Bergonzi, ese momento fue determinante y profundamente significativo.

“Tener ahí a mi familia fue maravilloso, me sentí muy tranquila, apoyada, me gustó mucho que vieran de cerca todo esto que yo les contaba (…) fue mágico (…) siempre soñé con esto, con ver en la cocina mi nombre con luces de neón”, expresó.

camilo leal

Convertirse en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity 2025′ también marcó el inicio de una nueva etapa para Violeta Bergonzi, quien cerró su mensaje con una invitación a la audiencia.

“Ahora como ‘MasterChef Celebrity 2025′ quiero invitarlos a que sigan conectados a esta maravillosa aventura, ya vendrán muchos más si Dios quiere, así que superpendientes de todas las noticias que les tenemos aquí en RCN”, dijo.

Le sugerimos: “No voy a retroceder y no voy a pedir permiso para brillar”: Fátima Bosch se pronunció luego de coronarse Miss Universo 2025

El triunfo llegó tras presentar su menú “Paso a paso”, inspirado en la Semana Santa de Popayán y compuesto por tres elaboraciones que conquistaron al jurado Belén Alonso, Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch.

La temporada cerró con una final entre Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Bergonzi, consolidando diez años del formato en Colombia con una de sus competencias más comentadas.

Aquí las palabras de Violeta Bergonzi tras quedarse con el título de MasterChef Celebrity 2025:

Con este Menú fue que Violeta Bergonzi conquistó al jurado de MasterChef Celebrity

El jurado —Belén Alonso, Nicolás De Zubiría y Jorge Rausch— quedó deslumbrado con la propuesta de Violeta, un menú conceptual llamado “Paso a paso”, inspirado en la Semana Santa de Popayán y en el proceso de crecimiento que vivió dentro del reality.

Lea también: ‘Guajira’, ‘Olímpico’ y Johanna Gómez ‘La Flaca’ se unen a la décima temporada de Exatlón Estados Unidos

Su secuencia de platos incluyó:

Entrada - ‘La Sahumadora’ : langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz.

: langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz. Plato fuerte - ‘El Caballero del Santo Sepulcro’ : pescado marinado con verduras salteadas y puré de remolacha, acompañado de salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga.

: pescado marinado con verduras salteadas y puré de remolacha, acompañado de salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga. Postre - ‘El Monaguillo’: un entremet de chocolate gold, café y dulce de leche.

Sabores equilibrados, técnica precisa y una historia bien hilada llevaron al jurado a tomar la decisión: Bergonzi es la nueva ganadora de MasterChef Celebrity 2025.