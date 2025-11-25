La primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia dejó un momento lleno de emoción para todas las finalistas, incluyendo a Carolina Sabino.

La producción les llevó a sus seres queridos al set. Entre ellos apareció su esposo, Mario Bert, junto a sus dos hijos.

¿Quién es Mario Bert?

Mario Bert es un empresario chileno que desde hace varios años vive en Ecuador, el país al que Carolina Sabino se trasladó cuando decidió enfocarse en su faceta musical y buscar nuevos horizontes profesionales.

Su relación ha sido discreta y estable, se ha mantenido alejada del ojo mediático, pero ha acompañado cada capítulo importante de la vida de la actriz.

Instagram canalrcn Benjamín, hijo de Carolina Sabino

La pareja suma más de tres décadas de historia, tiempo en el que han construido un hogar junto a Benjamín, el hijo menor de Sabino. La actriz tiene un hijo mayor llamado Tomas.

Desde que inició su participación en MasterChef Celebrity, la actriz ha reconocido que su familia, y especialmente su esposo, han sido un motor para enfrentar los retos del concurso culinario y los desafíos de su carrera.

Instagram sabinocaro Carolina Sabino junto a su familia

“Estamos muy orgullosos, es una felicidad enorme. La estamos esperando para que cocine en la casa”, dijo el esposo.