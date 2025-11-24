Royal Films anunció que transmitirá en sus salas seleccionadas los cuadrangulares semifinales y la final de la Liga BetPlay II 2025, tras concretar una alianza con Win Sports.

La iniciativa permitirá que los aficionados al fútbol colombiano sigan los partidos más importantes del torneo en espacios colectivos y con estándares de proyección cinematográfica.

La propuesta incluye la exhibición de los encuentros en pantallas gigantes y con sonido de sala, lo que, de acuerdo con la cadena de cine, busca replicar la atmósfera del estadio y ofrecer una experiencia más inmersiva para los espectadores.

Esta estrategia se suma a la tendencia internacional de utilizar los multicines para transmitir eventos deportivos y culturales en tiempo real.

Además de las proyecciones, Royal Films informó que los asistentes podrán adquirir el Combo Win Sports, un paquete que reúne bebida (cerveza o productos Postobón), crispeta personal, perro caliente y un Pin Win Audio. Este código proporciona acceso a contenido complementario desde Win Sports, como relatos alternativos, análisis exclusivos y elementos interactivos pensados para acompañar la transmisión del partido.

Las funciones ya están disponibles en multicines seleccionados, y la programación se actualiza de manera permanente en www.cinemasroyalfilms.com y en la aplicación oficial de la compañía, disponible en App Store y Play Store.

De acuerdo con Royal Films, la iniciativa pretende ampliar las opciones de consumo de entretenimiento deportivo en el país y ofrecer a los hinchas un espacio alternativo para vivir la etapa decisiva del campeonato colombiano.

Próximos partidos de la Liga BetPlay