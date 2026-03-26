La selección Colombia disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos durante esta última semana de marzo, previo al Mundial 2026. El primero contra Croacia, este martes a partir de las 6:00 de la tarde, y el segundo contra Francia, el próximo domingo 29, desde las 2:00 p. m.

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Angel Colmenares/EFE AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Estos encuentros serán algo más que simples partidos de preparación. Serán una radiografía del momento real de cada jugador de ‘la Tricolor’, una última oportunidad para los que buscan convencer y, sobre todo, una confirmación de que la selección Colombia llega al Mundial con una identidad clara, un grupo consolidado y la ilusión de competir de igual a igual frente a las potencias del fútbol internacional.

Los aficionados podrán vivir desde Colombia las emociones de estos partidos bajo una nueva experiencia: en salas de cine.

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La empresa Royal Films anunció que ambos encuentros serán transmitidos en sus 48 salas de cine en todo el país, tanto en el formato general como en el VIP.

Pexels Películas que se estrenarán en los cines durante mayo 'Karate Kid', 'Lilo & Stitch' y 'Destino Final', entre otras.

La transmisión que se verá en pantalla grande será la del equipo de Deportes de RCN, según informó en un comunicado el canal de televisión privado.

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Destacó el medio que “se brindará a los espectadores una experiencia única con la transmisión de los amistosos de la Selección Colombia en cines y teatros, las cuales están cargadas de opiniones de expertos, narraciones cercanas y contenidos de alto valor de cara a la cita mundialista”.

Las boletas se pueden comprar en cinemasroyalfilms.com para las sedes en Bogotá, Medellín, Popayán, Girardot, Riohacha, Itagüí, Caucasia, Mosquera, Barranquilla, Tunja, Madrid, Santo Tomás de Atlántico, Montería, Pasto, Cartagena, Armenia, Cúcuta, Sincelejo, Pereira, Neiva, Dosquebradas, Villavicencio, Bucaramanga, Tuluá, Cartago, Ibagué, Buga, Cali y Buenaventura.

Precio de las boletas para ver los partidos de la Selección Colombia en cine

El precio de las boletas para disfrutar los partidos de la selección Colombia en pantalla grande están en 20 mil pesos por persona.

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Para mayor comodidad, los asistentes suelen comprar comida y bebidas para consumir durante el partido, lo que incrementa el gasto en cine, pero aumenta la sensación de disfrute.