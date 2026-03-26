Once de los artistas más reconocidos de la música popular colombiana se unieron para lanzar una canción dedicada a la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026, que se celebrará en junio de este año en México, Estados Unidos y Canadá.

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‘Te quiero ver campeón’ es el título del tema en el que colaboraron los cantantes Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara.

“Juntos crearon lo que aspiran a que se convierta en el himno no oficial de la Selección Colombia de cara a la Copa Mundial Fifa”, dice un comunicado emitido por el equipo de comunicaciones de Pipe Bueno.

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Fue Jessi Uribe el que convocó a sus colegas para lanzar juntos el tema musical. “Tuve la intención de unir a los artistas de la música popular colombiana en una sola canción para nuestra Selección. Una canción que no solo sonara, sino que se sintiera. Que representara al país real: al de la señora de la tienda, al del sancocho en familia, al de la gente que vibra con lo nuestro”, expresó.

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“Me subió la fiebre pero por la tricolor / Póngale la fe que Colombia grita gol / 50 millones pero solo un corazón / Dame una alegría que te quiero ver campeón”, son algunas de las frases que contiene la canción.

Los artistas lamentan en el comunicado la ausencia de Yeison Jiménez en la canción, pues aseguran que él había aceptado la invitación para ser parte del proyecto musical, pero no alcanzó a grabar antes de morir, el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Boyacá.

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La canción es producida por Simón Bauti y el videoclip fue filmado en las comunas más coloridas e históricas de Medellín.

“Es una carta de amor a la Colombia que no aparece en las primeras páginas, pero que llena los estadios, las salas de estar y las mesas familiares donde cada partido se convierte en un acontecimiento nacional”, destaca el comunicado.

El tema fue lanzado en la noche del miércoles 25 de marzo en todas las plataformas digitales.