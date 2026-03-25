¡Ronaldinho volverá a hacer historia en Colombia! El regreso del crack brasileño a El Campín, que está previsto para mayo, fue anunciado este 25 de marzo.

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Cabe recordar que el ‘mago’ ya había estado en 2019 jugando un amistoso con los colores de Independiente Santa Fe, y ahora jugará en medio de lo que han denominado Latam vs. Europa.

El anhelado partido fue presentado públicamente como el ‘gran juego’ que llevarán a cabo creadores de contenido de todo el mundo, el próximo 2 de mayo en el estadio El Campín, de Bogotá.

“Los mejores creadores de contenido se enfrentan”, es el mensaje que acompaña el anuncio publicado en la cuenta oficial de Instagram del evento. En el video puede observarse a la estrella brasileña sonriente, cuyo rostro es el de mayor reconocimiento en el post, es la ‘sonrisa del fútbol mundial’.

Asimismo, aparecen otros ‘influencers’ como El Borrego, Coscu, Jhoan López y Zion. “ATENCIÓN BOGOTÁ… SE HACE OFICIAL. RONALDINHO GAÚCHO LLEGA A LA CANCHA”, se lee en la publicación.

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La organización del evento enfatiza también: “LATAM vs. EUROPA: Los mejores creadores de contenido frente a frente. Un partido. Una noche. Un momento que no se repite”.

Un día antes de la primera publicación sobre el evento, los organizadores comentaron: “Hay momentos en los que el fútbol deja de ser solo un juego… y se convierte en algo que une culturas, estilos y formas de vivirlo. (...) No es casualidad. No es un partido más. Es el cruce de caminos, de historias distintas que hablan el mismo idioma: el fútbol”, dando pistas de lo que sería un gran evento.

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“Algo se está preparando. No solo en la cancha, sino en la energía de dos mundos que están a punto de encontrarse”, añadieron en el abrebocas del Latam vs. Europa, que ahora ya tiene fecha.