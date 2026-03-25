Consternación ha generado en el departamento del Magdalena el asesinato de Saidy Michel Pérez Miranda, de 23 años, ocurrido en la Troncal del Caribe, en zona rural del municipio de Ciénaga.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró en la noche del pasado martes 24 de marzo, cuando la joven docente se movilizaba en motocicleta tras salir de su vivienda en el barrio La Paz, en Santa Marta.

Según el reporte de las autoridades, Pérez Miranda fue interceptada por un hombre que intentó despojarla de sus pertenencias.

En medio del asalto, la víctima al parecer lo habría reconocido y le dijo: “yo te conozco”, situación que habría desencadenado la reacción violenta del agresor.

Testigos indicaron que, pese a que la joven no opuso resistencia, el sujeto le disparó, causándole la muerte en el lugar.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable.

La muerte de Saidy ha generado profunda tristeza en la comunidad educativa, donde era reconocida por su vocación y compromiso. La joven deja una hija de dos años.