Las altas temperaturas que se registran en la Región Caribe y que, de acuerdo con los pronósticos del Ideam se extenderán hasta el domingo 10 de mayo, empiezan a causar afectaciones en la ciudadanía.

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En las últimas horas se conoció del caso de dos soldados del Ejército Nacional que estaban en el municipio de Fundación, Magdalena, y que se han visto afectados con el golpe de calor.

Los uniformados, identificados como Esnéider Ortega Cervantes y Álvaro Márquez Berrío, adscritos al Batallón de Montaña Nº 6, permanecen internados en una clínica en la ciudad de Santa Marta.

De acuerdo con el reporte entregado este mediodía del viernes 8 de mayo por el teniente coronel Diego Sanabria, comandante del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 2, en Aracataca, el soldado Ortega Cervantes se encuentra estable y con evolución favorable, y el soldado Márquez Berrío continúa bajo seguimiento médico especializado con pronóstico de evolución favorable.

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Agregó el oficial que “el pasado 6 de mayo de 2026, tras realizar su entrenamiento físico de rutina, dos soldados del Batallón de Montaña N.° 6 sufrieron una descompensación física. De inmediato fueron trasladados al Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.°2, donde se diagnosticó un cuadro de golpe de calor. En el lugar se inició la monitorización de signos vitales, hidratación intravenosa y la aplicación de medios físicos para controlar la temperatura, y ante la falta de evolución favorable, los pacientes fueron remitidos en una ambulancia de transporte asistencial al Hospital Departamental San Rafael en Fundación, Magdalena, donde recibieron atención inmediata. Durante la valoración médica, posteriormente ambos fueron remitidos a la Clínica Prado en la ciudad de Santa Marta para recibir valoración especializada por parte de medicina interna”.