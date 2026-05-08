Unidades del departamento de Policía del Magdalena capturaron al presunto determinador del atentado contra el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Hegel Garizao Osorio, ocurrido el 5 de marzo del año 2024.

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Se trata de alias Chanto, que es el tercero que capturan por estos hechos y quien contactó a alias Macho Man, para que accionara el arma en contra del mandatario.

El teniente coronel Olmer Urriago Jiménez, comandante encargado del departamento de Policía Magdalena, informó que la captura de ‘Chanto’ la hicieron efectiva en el corregimiento Cienagüita, jurisdicción de Santa Bárbara de Pinto, gracias a labores de seguimiento e información aportada por fuente humana.

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Sobre este pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Chimichagua, Cesar, por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

Agregó el oficial que “con esta captura, ya son tres las personas detenidas por su presunta participación en este hecho, lo que evidencia avances significativos en el esclarecimiento del caso y el compromiso de las autoridades para llevar ante la justicia a los responsables. Reiteramos el llamado a la ciudadanía a continuar suministrando información que permita prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en el territorio”.

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