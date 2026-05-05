En desarrollo de operaciones contra el tráfico de estupefacientes en el departamento del Magdalena las unidades de la Policía Nacional capturaron a seis personas señaladas de integrar el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Almendros’.

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Entre los aprehendidos, sindicados de traficar estupefacientes en el municipio de El Banco, Magdalena, están tres mujeres. Una de ellas es alias ‘Magda’, que de acuerdo con las investigaciones funge como líder del tráfico local de estupefacientes con injerencia en los barrios Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Óscar Pisciotti, La Plata y 10 de Julio.

Además de alias ‘Ingrid’, que sería coordinadora de punto de expendio en el barrio Óscar Pisciotti.

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Igualmente fueron detenidos los alias ‘El Mello 1’ y ‘El Mello 2’, que son expendedores; mientras que ‘La Tía’ o ‘La Campeona’ coordina el expendio de drogas en el barrio Santa Rosa, y ‘Davi’ también es expendedor.

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El coronel Alexánder Martín Eljadue manifestó que “este resultado operativo es fruto del trabajo articulado de nuestras unidades investigativas y operativas, con apoyo del Gaula Militar, permitiendo impactar de manera directa estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Continuaremos adelantando acciones contundentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio de El Banco y la región del departamento del Magdalena”.