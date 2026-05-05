Desde tempranas horas de la mañana de este martes 5 de mayo, se presenta un cierre total de la vía que comunica a Riohacha con Palomino y el departamento del Magdalena.

Se conoció que por lo menos 100 personas permanecen en la mitad de la vía en modo de protesta por incumplimiento del Distrito en el pago de sus salarios.

La protesta se concentra sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 85, en el sector de La Pista.

Los afectados son trabajadores de la canasta educativa, transportadores de estudiantes y personal que labora en los comedores estudiantiles, quienes exigen la presencia de las autoridades competentes, que garanticen sus derechos.

En el lugar se encuentran funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de La Guajira.