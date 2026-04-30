Un hombre resultó gravemente herido, tras ser atacado con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato en el sur del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que el baleado responde al nombre de Armando José Triana Gil, natural de Ciénaga, Magdalena, quien se desempeña como barbero.

El atentado se registró en la mañana de este jueves 30 de abril, en la urbanización Cristo Rey, jurisdicción del municipio de Fonseca.

Según la información preliminar, hasta el lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero le disparó en repetidas oportunidades y huyó del lugar junto a su cómplice.

Se conoció que Triana Gil, fue auxiliado por los presentes y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital San Agustín, donde fue estabilizado, pero debido a la gravedad de las heridas, los médicos ordenaron su remisión a un centro asistencial de mayor complejidad en San Juan del Cesar, donde permanece bajo estricta observación.

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En cuanto a lo sucedido, la Policía del departamento de La Guajira indicó que los hechos son materia de investigación. De igual manera, se asignaron agentes de la Sijín y Sipol para dar con la captura de los responsables y establecer los móviles.