Entre estaciones de juegos, unión familiar, espacios seguros y kits escolares, los cordobeses -tanto grandes como pequeños- celebraron el mes de la niñez en este abril.

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A través del programa ‘Córdoba Sonríe’ la gobernación con la Oficina de la Gestora Social, impactaron en más de 6 mil niños y sus familias en 7 municipios del departamento afectados por el pasado frente frío en el mes de febrero, permitiendo el sano y seguro esparcimiento de miles de familias.

La gestora Valeria Vega lideró la iniciativa en Los Córdobas, Tierralta, Puerto Escondido, San Pelayo, Puerto Libertador, Canalete y Montería.

“Desde Las Palomas, corregimiento de Montería, cerramos ‘Córdoba Sonríe’. Entregamos más de dos mil kits escolares, compartirnos con miles de niños cordobeses y nos hace muy feliz haberlos hecho sonreír”, manifestó Vega.

Además la Gobernación de Córdoba sigue implementando programas desde las secretarías de cultura y de tránsito y transporte para proteger y educarlos sobre las tradiciones y las normas de tránsito para que aprendan a reconocerlas y así darles herramientas para su protección.

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Por ello a través de la estrategia ‘MoviKids’ unos 1.200 estudiantes de primera infancia, primaria y bachillerato han sido sensibilizados sobre la importancia de respetar las normas de tránsito en los entornos escolares para proteger la vida de los alumnos.

Esta estrategia, para la protección de la niñez, se mantienen activas durante todo el año.