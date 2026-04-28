La posesión de 50 nuevos docentes que ocuparán en provisionalidad vacancias definitivas tiene un impacto en la educación de miles de niños y niñas cordobeses. Justamente en el mes de la niñez la gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación Departamental, da un paso importante, al garantizar docentes para que los estudiantes continúen sus procesos de enseñanza.

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La formalización de su vinculación mediante la firma del acta de posesión, fue presidida por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara. “Este ha sido un proceso transparente. Ustedes, los docentes, se convierten en los segundos padres de nuestros niños y jóvenes. La educación no puede estar permeada por la politiquería, y hoy queda demostrado que ninguno de estos nombramientos responde a recomendaciones o intereses particulares, sino a un proceso claro a través del aplicativo Sistema Maestro”, expresó el mandatario.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Estos profesionales de la educación fueron seleccionados a través de procesos transparentes y meritocráticos, mediante el aplicativo Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional, garantizando así el ingreso de talento idóneo y comprometido con la formación de niños, niñas y jóvenes en el departamento.

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Los nuevos docentes llegarán a 37 instituciones educativas, ubicadas tanto en zonas rurales y urbanas, llevando conocimiento y nuevas oportunidades a distintos territorios. Sus plazas hacen parte de 13 áreas del conocimiento, lo que permitirá fortalecer diversas disciplinas académicas y responder a las necesidades educativas de cada contexto.

La distribución de estos profesionales impactará directamente a 18 municipios: Ayapel, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Tierralta, donde contribuirán al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y al desarrollo integral de los estudiantes.

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La secretaria de Educación Departamental, Ángela María Muñoz Campillo, destacó la importancia de este proceso, señalando que con esta vinculación estamos “garantizando que cada docente que llega a las instituciones lo hace a través de procesos transparentes, aportando calidad, vocación y compromiso al servicio de nuestros estudiantes. Más de 900 jóvenes recibirán un impacto positivo en sus procesos de aprendizaje”.