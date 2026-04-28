La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó este martes duras acusaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro al asegurar que altos funcionarios de su administración le habrían advertido sobre un plan para asesinarla, en medio del recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.

Durante una intervención en Popayán, en Cauca, Valencia centró sus declaraciones en lo que calificó como una grave contradicción dentro del propio Ejecutivo.

Según la candidata, que figura en el tercer puesto en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la información que recibió indica que detrás de la conspiración está el Frente 42 de las FARC con un sujeto conocido por el alias de Buchetula.

“Se lo digo claro y duro a Petro: fueron su ministro de Defensa, su ministro de Interior y el director de la Policía quienes me informaron sobre el plan para asesinarme”, afirmó la congresista.

Según la senadora, decidió no revelar inicialmente todos los detalles por razones de seguridad.

“No conté todo porque me advirtieron sobre otro plan en el sur del país”, explicó, sugiriendo que existirían amenazas adicionales en su contra.

Valencia también cuestionó la postura del presidente frente a la situación de orden público en el sur del país.

La candidata Paloma Valencia no contó lo que se le informó por parte de la inteligencia del atentado contra ella. El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda, acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la… https://t.co/fcuHWYmIwo — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

De acuerdo con la candidata, los recientes atentados los considera “la peor escalada terrorista”, aunque el mandatario insista en que la situación está bajo control.

“No sorprende que un presidente que dice que todo está bien salga ahora a desmentir a sus propios funcionarios”, señaló.