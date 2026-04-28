La transparencia del sistema forense nacional se encuentra en el centro del debate público tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. En una alocución oficial, el mandatario cuestionó la gestión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respecto al caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia cuyo fallecimiento en el Huila ha conmocionado al país. Sin embargo, la respuesta técnica de la entidad no se hizo esperar, fundamentada en el estricto cumplimiento de la ley.

Tras las declaraciones del jefe de Estado, el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, salió al paso para defender el proceder de la entidad y aclarar que la institución no actúa por voluntad propia, sino como un auxiliar de la justicia.

Según explicó el directivo, la entidad “no tiene potestad” para difundir los resultados de las autopsias a personas naturales o entidades gubernamentales de forma directa, ya que estos documentos están protegidos por la reserva legal.

Para el director Cortés Martínez, el compromiso de la institución va más allá de las coyunturas políticas, centrándose en el rigor científico y el respeto a la normativa constitucional. A través de un comunicado de cuatro puntos, la entidad reafirmó que su labor se debe exclusivamente a la administración de justicia y a la sociedad, operando bajo estándares de calidad que no permiten injerencias externas en la custodia de las pruebas forenses.

Al finalizar su defensa institucional, el director de Medicina Legal subrayó la visión que guía a sus expertos: “Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, sentenció Ariel Emilio Cortés Martínez.

Con estas precisiones, la entidad busca cerrar la controversia sobre el caso del menor en el Huila, dejando el expediente bajo la custodia exclusiva de los fiscales y jueces encargados.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre Medicina Legal y el caso de Kevin Arley?

Esta aclaración surgió como respuesta directa a los señalamientos del presidente Petro, quien afirmó el pasado 27 de abril de 2026 que el instituto retenía información por instrucciones externas.

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró: “Oculta el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila, famoso en la prensa, pero resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la Fiscal General dijo que no nos lo entregaran”.

Ahora bien, vale la pena mencionar que la tensión entre el Gobierno y Medicina Legal no es reciente, sino que ha seguido un curso jurídico formal que ya tuvo una resolución en los tribunales. El conflicto escaló cuando el Ministerio de Salud solicitó formalmente el informe de la autopsia y la historia clínica del menor el pasado 4 de marzo.

Ante la negativa de la entidad forense de saltarse los protocolos de reserva, la cartera de Salud recurrió a una acción de tutela el 25 de marzo, alegando una vulneración al derecho de petición.

No obstante, el sistema judicial terminó respaldando la postura del instituto. El 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela, ratificando que Medicina Legal actuó conforme a derecho al no entregar un documento que solo puede ser remitido a las autoridades competentes que lideran la investigación penal.