Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se mostró satisfecho por la decisión de la Corte Constitucional que al resolver la demanda que él instauró contra la fase judicial del procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 («Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras»), ordenó la creación de los juzgados agrarios.

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La creación e implementación progresiva de los juzgados y tribunales agrarios y rurales será a partir del año 2027, y según Harman representa un paso histórico hacia la consolidación de una justicia especializada para el campo colombiano.

“La Corte, le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del próximo año, la Jurisdicción Agraria, con o sin apoyo del Congreso. Una decisión de la sala plena que le pone punto final a la espera de los campesinos y campesinas de tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, anotó director de la ANT.

La Corte también le hizo un llamado al Congreso de la República de Colombia para que apruebe, a la mayor brevedad, la ley ordinaria que materialice la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023.

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“Esta victoria judicial respalda el rumbo de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas en Colombia”, puntualizó Luis Felipe Harman.