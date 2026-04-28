El general William Rincón, director de la Policía, confirmó en las últimas horas la captura de Alex Vitonco Andela, cabecilla de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, señalado de ser el responsable de la oleada de atentados terroristas perpetrados desde el pasado viernes 24 de abril en el suroccidente del país.

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De acuerdo con el general Rincón, la captura de este sujeto, conocido bajo el alias de Mi Pez o ‘David’, se hizo efectiva gracias a una operación que se llevó a cabo entre el municipio de Palmira y Palo Alto.

“En este lugar, en coordinaciones con nuestra Policía Nacional, el Ejército, nuestra Fiscalía, encontramos a este sujeto con su compañera sentimental y varios escoltas que lograron emprender la fuga”, añadió.

Señaló que el cabecilla de la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’ está requerido por terrorismo, pero además “tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon y alias Máx Máx. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del túnel en Cajibío, en la vía Panamericana, donde dejó un saldo mortal de 20 víctimas y 38 heridos”.

Asimismo, el general Rincón confirmó que ‘David’ ha “sembrado” terrorismo en todas las reciones del país durante 20 años, en los que ha cometido al menos 40 acciones terroristas.

“También es uno de los cabecillas considerados más violentos del país, hombre de confianza de alias Marlon y también hace parte del círculo cercano de ‘Iván Mordisco’. Asimismo es considerado el mayor traficante de drogas de esta parte del país hacia Panamá y Estados Unidos”, añadió.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó ayer lunes (27 de abril) que el número de víctimas fatales del atentado a la altura de Cajibío, Cauca, ascendió a 21, mientras que 56 personas resultaron heridas.

El jefe de la cartera de seguridad precisó en la emisora Blu Radio que en esa arteria clave para la movilidad en el suroccidente del país se activó una carga explosiva de gran magnitud que impactó a vehículos civiles, incluidos transportes escolares: “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles”.

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Estos hechos, cuestionó, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores: “Sabían exactamente antes de activar el explosivo que iban a matar a civiles”.

Describió el funcionario que el atentado se produjo además en medio de operaciones militares en la zona, ya que las tropas se encontraban a menos de un kilómetro de distancia de donde ocurrió la matanza.

Y reconoció que aunque había una reducción de los atentados terroristas del 56 % en el Valle del Cauca y del 22 % en el Cauca, “este fin de semana cambia totalmente ese panorama”.