En las últimas horas se encendió una alarma en la industria nacional por cuenta de la empresa Goodyear estaría evaluando el cierre de su planta en el municipio Cerrito, en el Valle del Cauca, y así su salida de Colombia.

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La información no ha sido confirmada por la compañía, pero fue difundida por Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la Confederación General del Trabajo, a través de la red social X.

“La planta productora de llantas y accesorios complementarios ubicada en Cerrito Valle cierra sus puertas y se marcha de Colombia”, publicó Díez Vélez.

Alertó que esto implicaría la pérdida de más de 800 empleos directos y más de 4.000 puestos indirectos relacionados con la cadena productiva.

Ante esto, desde el Sintraincapla, sindicato que agrupa a trabajadores del sector, aseguraron que no existe confirmación oficial sobre un eventual cierre. Carlos Ramírez, presidente del sindicato, indicó que la información ha generado incertidumbre entre los empleados y que la empresa no se ha manifestado al respecto de manera oficial.

Explicó Ramírez que la información surge en medio de una huelga que ya supera los 40 días en la planta. En dicha huelga participaron más de 230 trabajadores de un total de 373 empleados, que protestan desde que no se logró un acuerdo en el pliego de peticiones presentado por el sindicato el pasado 10 de marzo.

Entre lo que piden los empleados está la aplicación de mejoras salariales para el año 2026 y condiciones laborales que no presenten retrocesos.

Advirtió Ramírez que cualquier decisión tomada en la empresa debe cumplir con la ley y respetar los derechos laborales.

La alarma, según Díez Vélez, también se encendió porque mencionó que además de la situación de Goodyear, hay otros casos en el sector industrial similares, como Hino Motors de Colombia, que habrían reducido su producción y consideran trasladar operaciones a Ecuador.

También mencionó a compañías como Trimco y Andina de Tapizados, que dejarían actividades relacionadas con la fabricación de interiores para vehículos.