Nuevamente un tema que tiene que ver con la justicia involucra a Armando Benedetti. Esta vez tiene que ver con una orden del Consejo de Estado al Ministerio de Interior, que es dirigido por el político barranquillero.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó al Ministerio del Interior publicar todos los actos administrativos de nombramiento que no aparezcan en su portal institucional.

El tribunal concluyó que la cartera incumplió el deber de publicidad previsto en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

La decisión se tomó como una acción de cumplimiento promovida por la Fundación para el Estado de Derecho, que cuestionó la falta de acceso completo a las resoluciones de nombramiento dentro del Ministerio de Interior.

Para la orden, se evidenció que en la página web del Ministerio solo estaban disponibles algunos actos correspondientes a 2025, y no aparecen vigencias anteriores ni actos expedidos en 2026.

El Consejo de Estado declaró que el Ministerio del Interior “incumplió” su obligación legal y le ordenó publicar, en un término de seis meses contados desde la ejecutoria de la sentencia, todos los actos administrativos de nombramiento omitidos en el portal institucional.

También ordenó que después del fallo los nuevos actos de nombramientos que expidan en la entidad sean publicados de manera oportuna por los medios previstos en la ley.