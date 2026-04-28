El inicio de la temporada de lluvias en Barranquilla dejó en evidencia la alta acumulación de desechos en los canales pluviales de la ciudad. Como respuesta, la Alcaldía intensificó las jornadas de limpieza, logrando retirar más de 600 toneladas de residuos en distintos puntos críticos.

Las intervenciones, que combinan trabajo manual y maquinaria pesada, se han concentrado en arroyos y estructuras clave para el drenaje urbano. Solo en la trampa de basuras del arroyo León se han recolectado cerca de 560 toneladas, cifra que refleja la magnitud del problema.

A estas labores se suman acciones puntuales en sectores como El Bosque, donde en el arroyo ubicado en la calle 72A con carrera 9B se extrajeron 18 toneladas de residuos, mientras que en la carrera 9 entre calles 60B y 63B se retiraron otras 8 toneladas. En el box culvert de la Vía 40 con calle 77, las autoridades reportaron la remoción de 19 toneladas adicionales.

Los trabajos son liderados por la administración distrital, con el apoyo de la empresa Triple A y cuadrillas de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), que buscan mantener despejados los canales para evitar taponamientos y emergencias durante las lluvias.

Desde la Alcaldía señalaron que, además de estas intervenciones, se adelantan campañas pedagógicas para promover una adecuada disposición de residuos, ya que gran parte del material encontrado corresponde a plásticos, escombros, desechos orgánicos y restos de poda.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a cuidar los arroyos y no arrojar basura en estos sistemas, fundamentales para el manejo de aguas lluvias en la ciudad.