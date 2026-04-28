Bautizada desde su creación como la “tierra de Dios”, Mompox se viste de gala al cumplirse este miércoles 29 de abril el aniversario de sus 30 años de haber sido declarado su centro histórico Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

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🏛️ Mompox cumple 30 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO.



CAF, junto con @GobDeBolivar, @icultur_Bolivar, @MompoxAlcaldia y con el apoyo de @UNESCO_es, convoca a gestores, especialistas, autoridades y organismos internacionales a un espacio de diálogo sobre patrimonio,… pic.twitter.com/rh3DprNfTv — CAF (@AgendaCAF) April 4, 2026

Integrando una robusta agenda académica, cultural y social para reflexionar sobre los desafíos de la preservación y el turismo sostenible, se extenderá hasta el 30 de abril el evento “Mompox, 30 años Patrimonio de la Humanidad de cara al futuro”.

Agenda académica

La iniciativa es liderada conjuntamente por la Gobernación de Bolívar, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), en articulación con la Alcaldía Distrital de Mompox y el respaldo de la UNESCO.

La programación está diseñada para conectar la historia con la cotidianidad de sus habitantes y visitantes a través de dos jornadas claves iniciando el 29 de abril con actividades rompe fuego al incluir el recorrido “Mompox Mágico”, un trayecto que unirá la Plaza San Francisco con la emblemática iglesia de Santa Bárbara. La noche cerrará con una velada cultural que exaltará la identidad momposina bajo las estrellas.

En su segundo y último día, el 30 de abril la cita es en el Palacio Municipal de San Carlos donde la agenda académica acogerá conferencias y paneles de expertos. Simultáneamente, se llevará a cabo el taller “Guardianes del Patrimonio”, enfocado en la pedagogía para estudiantes, además de proyecciones audiovisuales abiertas al público en la plaza principal.

Legado vivo

Reconocida como uno de los centros coloniales mejor conservados de América Latina, el municipio de Mompox busca que la conmemoración de su independencia absoluta celebrada el 6 de agosto de 1810, trascienda la celebración y se convierta en una hoja de ruta para el desarrollo territorial.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que el compromiso con este legado implica acciones concretas que dignifiquen a las comunidades locales.

“El reconocimiento de Mompox como Patrimonio de la Humanidad es un orgullo que trasciende generaciones y nos compromete a proteger este legado con acciones concretas. Desde la Gobernación de Bolívar estamos impulsando una visión integral en la que el patrimonio, el turismo y el desarrollo social se articulan para generar oportunidades reales en el territorio. Esta conmemoración es también una plataforma para mostrarle al mundo que Mompox está lista para consolidarse como un destino de talla internacional, sin perder su esencia. Apostamos a un modelo sostenible que respeta la identidad local, fortalece la economía y dignifica a sus comunidades”, afirmó el mandatario departamental.

Asimismo, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF sostuvo que el encuentro permitirá fortalecer capacidades locales para enfrentar retos globales como la adaptación al cambio climático y la diversificación económica a través de la cultura.

“Mompox es un laboratorio vivo que hoy enfrenta desafíos compartidos por muchas ciudades patrimoniales de la región, como la adaptación al cambio climático, la gestión del turismo y la diversificación de sus economías locales. Esta conmemoración es una oportunidad para fortalecer capacidades locales y mostrar cómo la cultura puede generar bienestar, oportunidades e inclusión en las comunidades”, ratificó Díaz-Granados.

Desde ICULTUR, la directora Vaneza Daguer Tamayo subrayó que el objetivo primordial es la apropiación social del patrimonio.

“Celebrar estos 30 años es reconocer que Mompox no solo conserva su historia, sino que la mantiene viva en sus calles, en su gente y en sus tradiciones. Desde ICULTUR seguimos trabajando para que el patrimonio sea un eje de desarrollo cultural y turístico que beneficie directamente a las comunidades. Este encuentro nos permite fortalecer la apropiación social del patrimonio, promover el intercambio de saberes y posicionar a Bolívar como un referente en turismo cultural sostenible. Mompox es hoy un símbolo de identidad y una oportunidad para proyectar nuestro territorio hacia nuevos escenarios nacionales e internacionales”, puntualizó la directora.

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