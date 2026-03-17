Cuatro señalados expendedores de estupefacientes, entre ellos una mujer, fueron capturados por personal de la Policía del departamento de Bolívar en el municipio de Mompox.

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Entre los detenidos, que responden por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, está una pareja: Jennifer y Orlando, que utilizaba su vivienda como fachada para vender la droga.

Sus capturas se dieron en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro liderada por uniformados de la Sijin en el barrio Pablo Sexto, donde lograron la incautación de 55 dosis de cocaína, 21 dosis de basuco, 100 dosis de marihuana, $309.000 pesos en efectivo y dos grameras, elementos que al parecer eran utilizados para la dosificación y comercialización de los estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, que además son compañeros sentimentales, utilizaban la modalidad de expendio directo tipo “tienda”, vendiendo las sustancias a consumidores desde su casa.

La pareja también empleaba intermediarios encargados de la entrega y transporte de las sustancias ilícitas hacia diferentes puntos del sector, con el fin de facilitar la distribución del alucinógeno, y tienen anotaciones por el mismo delito.

Los otros dos capturados son ‘Mapurito’ y ‘Coto Coto’ a quienes descubrieron vendiendo droga en el barrio Villa Mompox.

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Las unidades de la Sijin les llegaron de sorpresa y los descubrieron en flagrancia en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes.

En el allanamiento los uniformados hallaron además droga lista para su distribución, dinero en efectivo, una gramera y hasta una licuadora, elementos que serían utilizados para la dosificación de estupefacientes.

Según las autoridades, estos sujetos ya tenían cuentas pendientes con la justicia, pues registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Sobre estas detenciones el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, sostuvo que “seguimos adelantando acciones contundentes contra el microtráfico en los municipios del departamento. Estas capturas permiten afectar las arcas criminales que buscan instrumentalizar viviendas para la venta de drogas y afectar la convivencia ciudadana”.