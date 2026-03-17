El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera su decreto destinado a reorganizar la afiliación de usuarios.

Asimismo, Petro calificó la decisión judicial como una “política de atranque” y puso en duda la autoridad del tribunal para anular una norma de alcance nacional que buscaba transferir a tres millones de personas hacia la Nueva EPS.

Durante su consejo de ministros de este lunes 16 de marzo, el mandatario aseguró que su bancada del Pacto Histórico presentará nuevamente una reforma tributaria el próximo 20 de julio, cuando se posesionen los nuevos representantes y senadores. Lo hizo inmediatamente después de señalar que toda EPS en quiebra deberá ser liquidada: “no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma y no queda sino este último trato, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley”.

Además, el mandatario criticó el fallo, afirmando que el tribunal “no tenía competencia” para revocar el decreto. Según Petro, esta medida obstaculiza la eficiencia del sistema preventivo regional y profundiza la crisis financiera. “El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas”.

Frente a este panorama y al archivo de la reforma en el Congreso, Petro ordenó que “todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”. El jefe de Estado enfatizó que el Estado no debe asumir las deudas de las EPS, como algunos candidatos presidenciales han planteado con el objetivo de reducir fallas del sistema y agilizar la entrega de medicamentos.

“Otro Congreso, otra oportunidad, depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas. Lo que sí sería un suicidio para el país es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos para pagar la deuda de las EPS. Es mejor que se liquiden”, afirmó, y pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, preparar los proyectos legislativos correspondientes.

Finalmente, para garantizar la estabilidad de la Nueva EPS, Petro instruyó al Ministerio de Hacienda a gestionar los recursos del CONFIS que permitan saldar las deudas que el Estado tiene como copropietario. “Eso puede generar que no esté en causal de liquidación”, explicó, resaltando la importancia de este saneamiento para asegurar que la entidad pueda recibir a los afiliados de las cajas insolventes.