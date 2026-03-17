A través de un informe relevante, Interconexión Eléctrica (ISA) confirmó la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de Jorge Andrés Carrillo. Su elección al frente de la compañía había sido previamente anulada por irregularidades en el trámite, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección.

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Cabe recordar que el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya había sido apartado de su cargo el pasado 27 de febrero, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nulo su nombramiento. La decisión se tomó luego de establecerse que los criterios de evaluación fueron modificados una vez iniciado el proceso de escogencia.

Asimismo, tras conocerse la salida de Carrillo, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, reaccionó a través de su cuenta en X, señalando que el exdirectivo habría recibido una elevada indemnización derivada de su salario y otros incentivos.

“Se llevará casi que por indemnización más de 600 millones de la plata de los colombianos después de que le hizo tanto daño a Medellín y ahora a Colombia. ¡A este señor hay que ponerlo en el ojo del huracán, no se la puede llevar tan fácil!”.

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Según información conocida por Blu Radio, los socios ya habrían sido notificados de un memorial presentado ante el Consejo de Estado con el fin de reactivar el proceso de selección. En este escenario volvería a tener un papel clave la firma cazatalentos Korn Ferry.

Finalmente, el proceso continuaría con los aspirantes que figuraban en la lista de enero de 2024. Entre ellos aparecen André Cangucú, José Arias, Guillermo Fonseca, Mónica Contreras y Juan Ortega, quienes obtuvieron calificaciones superiores a las del exgerente de EPM durante la evaluación.