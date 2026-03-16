Si usted tiene pensado mercar esta semana, hay buenas noticias para su bolsillo, puesto que unos 18 productos básicos de la canasta familiar en Granabastos han bajado de precio entre el 4 % y el 23 %.

Según la central, durante la madrugada de este lunes 16 de marzo se registró una dinámica comercial activa en las diferentes bodegas de la Central de Abastos, con la presencia de amas de casa, tenderos y compradores mayoristas que acudieron a abastecer sus negocios al inicio de la semana.

Indicaron que este comportamiento permitió mantener un flujo constante de actividad comercial y una amplia oferta de productos para los consumidores.

En cuanto al comportamiento del mercado, se destacaron disminuciones en algunos productos de alta rotación, lo que favorece las compras dentro de la central.

Entre los alimentos que registraron reducciones se encuentran el ají topito dulce ocañero, tomate de cocina y mazorca ocañera.

“En el marco de la situación en el departamento de Córdoba, algunos productos agrícolas que ingresan a la central comienzan a mostrar una mejora progresiva en su comportamiento, entre ellos plátano hartón, yuca y mazorca, cuyos niveles de abastecimiento empiezan poco a poco a normalizarse”, expresó la gerente de Granabastos, Ester Fabiola Elías.

Granabastos Lista de precios que suben y bajan.

Otros productos presentaron ajustes moderados en sus precios, como pepino cohombro, papa criolla, plátano hartón y ahuyama, variaciones asociadas principalmente a la dinámica propia del mercado y a los ciclos de producción en las zonas agrícolas. Por su parte, los productos de la línea de abarrotes continúan manteniendo estabilidad en sus precios, especialmente arroz, azúcar y aceites.

Durante la jornada también se mantuvieron estables productos como el perejil y la cebolla junca proveniente de Boyacá, mientras que el tomate de cocina y la mazorca registraron disminuciones en sus precios, favoreciendo el abastecimiento.

“El ingreso de carga a la central se desarrolló con normalidad y hasta las 7:03 a. m. se reportó el ingreso aproximado de 845 toneladas de alimentos y productos agroalimentarios, destacándose 48 toneladas de azúcar provenientes del Valle del Cauca, 210 toneladas de papa desde Boyacá, Cundinamarca y Nariño, y 105 toneladas de arroz provenientes de Tolima y Atlántico”, precisó la gerente de Granabastos.

Frente a la proximidad de la temporada de Semana Santa, Ester Fabiola Elías, señaló: “Se acerca una temporada importante para el comercio y para las familias. Desde Granabastos continuamos trabajando para garantizar el abastecimiento de alimentos y mantener una amplia oferta de productos frescos y de calidad. Invitamos a todos los compradores, tenderos y amas de casa a acercarse a nuestra central y realizar sus compras con tranquilidad en esta temporada”.