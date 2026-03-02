El diputado Luis Peláez, quien demandó la elección de Jorge Carrillo al frente de ISA, anunció que promoverá al menos tres nuevas acciones legales para que la Fiscalía General de la Nación investigue posibles conductas delictivas relacionadas tanto con el exdirectivo como con la Junta Directiva que aprobó su designación.

La decisión de la Junta de suspender el contrato de Carrillo como presidente de la compañía, mientras queda en firme el fallo de la Sala Quinta del Consejo de Estado que detectó irregularidades en el proceso de elección, no sería el único frente jurídico que deberá afrontar el exfuncionario.

Asimismo, en una entrevista con el medio Blu Radio, Peláez manifestó que una de las situaciones que deberá esclarecerse es si Carrillo “traslapó” su experiencia profesional para completar los 15 años exigidos como requisito del cargo. De confirmarse, explicó, corresponderá a las autoridades establecer si existió falsedad en la información presentada.

El diputado sostuvo además que la principal irregularidad estaría en el acto administrativo que formalizó el nombramiento, pues, según su versión, el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración de Daniel Quintero no hizo parte del proceso de preselección y fue incluido cuando la designación estaba próxima a concretarse. Por ello, anunció nuevas acciones judiciales, entre ellas una solicitud para que Carrillo reintegre los recursos recibidos como presidente.

“Apenas empieza este asunto. Ahora se convierten en cuatro procesos más. La reclamación es para que ISA le cobre directamente los perjuicios a Jorge Carrillo y tenga que devolver el dinero. La denuncia penal ante Jorge Carrillo por las falsedades que pudo haber cometido. Y tercero, la denuncia a todos los miembros de la junta directiva de ISA por las irregularidades cometidas”, expresó.

Además, el caso también ha estado rodeado de interpretaciones políticas. Carrillo ha sido señalado como cercano al hoy candidato presidencial Daniel Quintero, con respaldo del presidente Gustavo Petro, quien en su momento destacó su gestión.

“Y lo de Quintero nosotros en Medellín lo padecimos completamente. ¿Por qué me metí a demandar el nombramiento de Jorge Carrillo? Porque vi lo que hizo con EPM, porque vi lo que hizo con Hidroituango y vi lo que hizo con la ciudad. No me podía quedar con los brazos cruzados y por eso demandé porque no quería que le pasara a Isa lo mismo que le pasó a empresas públicas de Medellín”.

