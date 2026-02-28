Tras una reunión extraordinaria realizada este viernes 27 de febrero, la junta directiva de ISA nombró por unanimidad a Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de la compañía.

Lea más: Precio de la gasolina bajará 500 pesos a partir del 1 de marzo, según lo oficializó el Ministerio de Hacienda

Gabriel, quien se desempeña como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, asumirá la dirección de la empresa mientras se elige al presidente en propiedad.

Por otro lado, Jorge Andrés Carrillo dejó de ejercer desde este viernes las funciones de presidente y represéntate legal de la organización. Asimismo, la junta directiva aprobó con mayoría de votos la suspensión temporal de su contrato laboral.

Asimismo, la medida se mantendrá vigente hasta que quede en firme la decisión emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su elección. Una vez esa determinación tenga efectos definitivos, el contrato de trabajo de Carrillo con la empresa será terminado.

Ver más: El exalcalde que fingió un atentado solo para obtener una camioneta blindada: fue condenado a 18 años

“ISA reitera su respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y reafirma que sus operaciones continuarán desarrollándose con total normalidad, manteniendo la prestación confiable de los servicios y el cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés”, manifestó la empresa