En 2025, la incidencia de pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 9,9 %, lo que significó una reducción de 1,6 puntos porcentuales si se hace la comparación con el 11,5 % de 2024. Así lo dio a conocer un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Aquí hay que aclarar que esta investigación tiene como objetivo lograr información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, las cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas.

En ese sentido, el Dane evalúa cinco puntos claves: las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud y las condiciones de la vivienda y servicios públicos.

El informe, que fue expuesto por la directora de la entidad, Piedad Urdinola, sostuvo que en las ciudades, el indicador bajó de 7,8 % a 6,3 %. En los centros poblados y la ruralidad dispersa pasó de 24,3 % a 22,4 %. No hay regiones que retrocedan.

En números absolutos, el descenso también se siente. En un año, cerca de 800.000 personas dejaron de estar en pobreza multidimensional: de 6 millones en 2024 a poco más de 5,2 millones en 2025.

En el Atlántico, las cifras también son buenas. Según el Dane, la incidencia de pobreza multidimensional pasó de 9,5 % en 2024 a 8,2 % en 2025, con una reducción de 1,3 puntos porcentuales.

Sobre este tema, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que la reducción de la pobreza multidimensional a un solo dígito es resultado de una apuesta integral de gobierno y de la articulación efectiva entre sector público y privado.

“Haber reducido la pobreza multidimensional de 9,5 a 8,2 % refleja el impacto de nuestras políticas en salud, educación, generación de empleo, servicios públicos y atención social integral”, afirmó el mandatario.

Añadió que este avance responde a la incorporación de un enfoque de sostenibilidad social dentro del Plan de Desarrollo Departamental, con acciones orientadas a ampliar la cobertura en salud para población vulnerable, reducir la inasistencia y el rezago escolar, acceso a niños y jóvenes a los distintos niveles de educación, fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación superior y mejorar la infraestructura y calidad de los servicios públicos en el departamento.

Por su parte, Karina Llanos, gerente de Capital Social del Atlántico, dijo que hoy, la gente del departamento cuenta con unas políticas públicas que nos permiten definir metas para las diferentes poblaciones.

“Estamos trabajando en emprendimientos para todas las comunidades, educación superior para los jóvenes, programas de seguridad alimentaria que es transversal a todas las poblaciones, y con esfuerzo conjunto de todas las secretarías contribuimos a esta reducción de la brecha de la pobreza en nuestro departamento”, precisó Llanos.

La Gobernación del Atlántico también resaltó el impacto de la alianza público-privada de Misión Atlántico- Hambre Cero, estrategia que ha permitido posicionar la seguridad alimentaria como prioridad de la agenda pública departamental.