Tras una rápida investigación adelantada en las últimas horas por las autoridades policiales y Distritales, el caso del supuesto panfleto en el que se amenazó de muerte a estudiantes de tres colegios públicos del suroccidente de Barranquilla tomó un giró, pues, al parecer, habría sido obra de los mismos estudiantes en supuestas represalia contra los administradores de un grupo de WhatsApp.

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Según manifestaron fuentes de la Alcaldía a EL HERALDO, un numeroso grupo de jóvenes estudiantes hacen parte de dicha comunidad virtual, llamado “Boletas”, donde entre otras actividades, se dedican a hacer montajes aprovechando inteligencia artificial, para simular desnudez de compañeras de colegio, para luego realizar bullying en sus entornos escolares.

Además de los montajes, también se caracterizaban por sus chistes de un humor subido de tono, es por ello que un grupo de ellos se habrían ofendido y, para castigar, hicieron un falso panfleto acusando a los administradores del grupo como colaboradores del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Rápidamente el mensaje circulo en redes sociales y desató el miedo en los estudiantes de las IED Cultural Las Malvinas, Bolivariano del Sur y La Esperanza del Sur.

Tras las pesquisas del caso, las autoridades lograron identificar la situación, llamándoles especialmente la atención del diseño de la presunta misiva amenazante, el cual no parecía de la misma naturaleza de las que habitualmente llevan este tipo de mensajes.

Según las fuentes consultadas por esta casa periodística, “ya se encuentran realizando la individualización de los dueños de las líneas telefónicas a las que corresponden los números que participan en ese grupo de Whatsapp”.

El fin de las autoridades es pasar a las enuncias penales contra las personas participantes de ese grupo: “La idea es poder iniciar un proceso de responsabilidad penal para adolescentes, para poder llevar ante la justicia aquellos que sean menores de edad y se hayan visto inmersos en esta acción”.

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Por otra parte, al menos una de las rectorías de las tres instituciones involucradas estaría en los trámites para presentar una denuncia penal, para que se investigue con rigor judicial lo sucedido.