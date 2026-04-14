El PSG, con un doblete de Ousmane Dembelé después de un penalti anulado por el VAR al Liverpool, liquidó la eliminatoria en Anfield (0-2) y por tercer año consecutivo está entre los cuatro mejores equipos de Europa.

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Los parisinos, mucho más incisivos a la contra y con muchos más argumentos en su fútbol, sostuvieron el marcador de la ida (2-0), sentenciaron con dos tantos de Dembelé y eliminaron a un Liverpool que se queda sin opciones de título en abril y que competirá el último mes y medio de temporada solo por clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene.

El cruce pudo decidirse pronto, si no venía ya decidido del Parque de los Príncipes, cuando Ousmane Dembelé, a la media vuelta y en el área pequeña, mandó el balón por encima de la portería de Giorgi Mamardashvili. El primer aviso de los de Luis Enrique fue respondido por el Liverpool, que pudo acercarse a la eliminatoria con la entrada de Mohamed Salah, en el último partido europeo del egipcio con la camiseta de este equipo.

Entró al campo por la terrible lesión de Hugo Ekitike, que se tuvo que retirar en camilla y peligra su presencia en el Mundial, y no tardó mucho en generar la ocasión más clara para los de Arne Slot en la primera parte.

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Un centro cerrado del egipcio encontró en el segundo palo a Milos Kerkez, que entró con todo y provocó un paradón de Safonov ‘in extremis’. La intervención del arquero del PSG fue seguida por un remate a bocajarro de Virgil van Dijk en línea de gol que tapó Marquinhos.

Anfield rugió y Slot se llevó las manos a la cabeza. Su mejor ocasión se acababa de desvanecer y con ella muchas de las esperanzas de acceder a semifinales.

En la segunda mitad, el Liverpool volvió a ilusionarse por una milésima de segundo, cuando el colegiado pitó un penalti de William Pacho sobre Mac Allister. Sin embargo, pese a que parecía que el ecuatoriano arrollaba al argentino, el VAR revisó la jugada y dejó sin efecto la pena máxima.

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El último conato de fe del Liverpool se fue y unos instantes después Dembelé asestó el golpe definitivo al equipo inglés.

A la contra, el Balón de Oro tuvo la paciencia suficiente para pararse en la central, tumbar con un amago a Mac Allister y poner el balón lejos del alcance de Mamardashvili.

La puntilla llegó en el minuto 92 y otra vez al contraataque. Dembelé, de nuevo, remachando en el segundo palo un envío de Barcola.

El PSG vuelve a estar entre los cuatro mejores y podrá continuar la defensa de su corona contra el Bayern de Múnich o el Real Madrid. El Liverpool, por su parte, vuelve a quedar fuera contra los parisinos y suma otra decepción europea. No le quedan opciones de títulos y su único aliciente es luchar por meterse entre los cinco primeros de la Premier.

A Slot le queda el crédito justo y Xabi Alonso llama a la puerta de Anfield.