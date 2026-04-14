La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Atlántico, informó que este lunes 13 de abril se entregó de manera voluntaria el presunto responsable del asesinato de Anderson de Jesús Muñoz Sarmiento, un joven soldado profesional de 25 años, ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Sabanalarga.

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“El presunto implicado se presentó voluntariamente ante las autoridades en compañía de su abogado de confianza, con el fin de responder por los hechos que son materia de investigación. Posteriormente, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y, en audiencias realizadas ante un juez de control de garantías del municipio de Luruaco, Atlántico, le fue impuesta medida de aseguramiento en el Centro de Reclusión Transitorio Las Estrellas, en la ciudad de Barranquilla”, se lee en el comunicado de la Policía.

Hay que recordar que el día del asesinato, Anderson se movilizaba en su motocicleta, luego de haber salido a comprar elementos para la preparación de la revelación de sexo de su bebé y en ese trayecto, cuando se dirigía hacia la vivienda de su pareja, ubicada en el barrio Primero de Diciembre, de manera casual, se encontró con una joven conocida. Se detuvo a saludarla, en un gesto cotidiano, sin imaginar que ese instante sería el último de su vida.

En medio de ese breve encuentro apareció un hombre identificado como Juan Sebastián Guerrero Ávila, quien, de acuerdo con lo narrado por el allegado, desenfundó un arma blanca y atacó directamente al soldado, propinándole una herida profunda que atravesó el pecho y comprometió órganos vitales como el corazón y el pulmón.

A pesar de ello, en un acto desesperado por sobrevivir, Muñoz Sarmiento logró encender su motocicleta y conducir por sus propios medios hasta el hospital de Sabanalarga.

Sin embargo, al llegar a la entrada del centro asistencial, se desplomó debido a la gravedad de la lesión.

En ese momento los médicos de turno lo ingresaron de urgencia para cirugía, donde los médicos lucharon por salvarle la vida.

Posteriormente, fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Rafael, donde permaneció aproximadamente 36 horas en estado crítico.

Finalmente, hacia las 10:00 de la noche del domingo 29 de marzo, los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con lo conocido por este medio, el presunto agresor, Juan Sebastián Guerrero Ávila, hoy bajo el control de las autoridades luego de su entrega, sería expareja de la mujer y, al parecer, la habría amenazado en el pasado, asegurando que no permitiría que estuviera con otra persona desde que terminaron su relación amorosa.