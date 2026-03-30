Anderson de Jesús Muñoz Sarmiento, un joven soldado profesional de 25 años, ultimaba detalles para la revelación del sexo de su bebé, un evento que tenía programado para este sábado 4 de abril junto a su pareja, quien presenta cinco meses de embarazo.Sin embargo, un hecho violento apagó sus planes y dejó a toda su familia sumida en el dolor.

El uniformado, quien prestaba servicio en el municipio de Mompox, ubicado en el departamento de Bolívar, había llegado a Sabanalarga hacía apenas cinco días para disfrutar de su permiso junto a su familia.

Durante ese tiempo se dedicó a compartir con sus seres queridos y organizar la actividad con la que esperaba anunciar si su bebé sería niño o niña.

Pero la noche del pasado sábado 28 de marzo, hacia las 8:30p.m., su historia dio un giro fatal.

EL HERALDO entrevistó a un allegado de la víctima, quien narró que Anderson se movilizaba en su motocicleta, luego de haber salido a comprar elementos para la preparación de la revelación de sexo de su bebé y en ese trayecto, cuando se dirigía hacia la vivienda de su pareja, ubicada en el barrio Primero de Diciembre, de manera casual, se encontró con una joven conocida. Se detuvo a saludarla, en un gesto cotidiano, sin imaginar que ese instante sería el último de su vida.

En medio de ese breve encuentro apareció un hombre identificado como Juan Sebastián Guerrero Ávila, quien de acuerdo con lo narrado por el allegado, desenfundó un arma blanca y atacó directamente al soldado, propinándole una herida profunda que atravesó el pecho y comprometió órganos vitales como el corazón y el pulmón.

El agresor Juan Sebastián Guerrero Ávila

“Fue una herida mortal”, relató un familiar, al detallar la gravedad del ataque.

A pesar de ello, en un acto desesperado por sobrevivir, Muñoz Sarmiento logró encender su motocicleta y conducir por sus propios medios hasta el hospital de Sabanalarga.

Sin embargo, al llegar a la entrada del centro asistencial, se desplomó debido a la gravedad de la lesión.

En ese momento los médicos de turno lo ingresaron de urgencia para cirugía, donde los médicos lucharon por salvarle la vida.

Posteriormente, fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Rafael, donde permaneció aproximadamente 36 horas en estado crítico.

Finalmente, hacia las 10:00 de la noche del domingo 29 de marzo, los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con lo conocido por este medio, el presunto agresor, Juan Sebastián Guerrero Ávila, sería expareja de la mujer y, al parecer, la habría amenazado en el pasado, asegurando que no permitiría que estuviera con otra persona desde que terminaron su relación amorosa.

Huyó y sigue prófugo

Tras cometer el ataque, Guerrero Ávila huyó del lugar y hasta el momento no ha sido capturado.

Familiares de la víctima denunciaron que el señalado agresor salió de su vivienda ubicada en inmediaciones de la casa de su expareja en el barrio La Concepción durante la madrugada del domingo 29 de marzo, pese a que inicialmente se habría indicado que sería entregado a las autoridades.

Un soldado con sueños truncados

Anderson Muñoz Sarmiento fue descrito como un joven tranquilo, dedicado a su familia y a su carrera militar. Su mayor ilusión en este momento era convertirse en padre y compartir ese proceso con sus seres queridos.

Hoy, su historia no solo deja un vacío en su hogar, sino también una profunda indignación en su comunidad.

Mientras tanto, sus familiares preparan su sepelio y anuncian actos simbólicos, acompañados por miembros del Ejército, para rendirle homenaje.

Entre lágrimas, solo piden una cosa: que el crimen no quede impune.

Hasta el momento, las autoridades policiales del Departamento no se han pronunciado oficialmente sobre este hecho, que ha generado rechazo y preocupación entre los habitantes del municipio.