En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Kira Paola Meola Perneth, quien permanecía hospitalizada tras haber sido víctima de un ataque a bala ocurrido el pasado 12 de marzo en el barrio Villa Olímpica.

De acuerdo con el reporte oficial, el deceso se produjo hacia las 11:30 de la noche del 1 de abril, debido a la gravedad de las heridas que sufrió. La información fue confirmada por el personal médico que la atendía.

Los hechos se remontan al 12 de marzo, cuando, hacia las 10:55 de la mañana, la mujer se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en la calle 63 con carrera 6ª. Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y, desde el exterior, el parrillero abrió fuego a través de una ventana, impactándola en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los responsables huyeron.

La víctima fue trasladada inicialmente al centro asistencial de Indeco, en Galapa, y posteriormente remitida a la Clínica Reina Catalina, en Baranoa, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.