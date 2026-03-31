Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana del pasado domingo 29 de marzo en la vía que conduce al corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, donde un adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado por una tractomula.

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La víctima fue identificada como Rafael Bomfante, quien según información preliminar, se dirigía a su lugar de trabajo cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo con versiones conocidas, el hombre fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona y, al momento de recibir atención inicial, permanecía consciente, aunque con múltiples heridas.

Sin embargo, tras ser trasladado a un centro asistencial, los médicos de turno confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, que buscan establecer responsabilidades de este suceso.