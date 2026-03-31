En medio de un operativo realizado por unidades de la Policía del Atlántico se lograron la captura de un hombre requerido por las autoridades por el delito de receptación.

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La detención se dio en la calle 34 con carrera 18, del barrio San José del municipio de Baranoa, cuando los uniformados realizaban realizando labores de registro, control y solicitud de antecedentes a personas y vehículos.

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En medio de sus labores detuvieron a un ciudadano de 33 años que se movilizaba en una motocicleta y al verificar sus antecedentes judiciales a través del dispositivo PDA, la moto de placas IAC-78 color azul, marca Kawasaki, presenta una denuncia por hurto.

Ante esto, el sujeto fue detenido por el delito de receptación y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Además, la motocicleta fue recuperada.