El expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Iván Cepeda tuvieron un rifirrafe en las últimas horas. La tensión en redes, de cara a las elecciones, ha dejado múltiples reacciones en sectores políticos y sociales del país.

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“Cínico Cepeda, llama acto cultural el desembarco que promovió de personas en tres buses, con rabia, odio y puñaleta, para agredirme, amenazarme y calumniarme, en frente de mi casa. Es un bandido solapado”, manifestó el expresidente, a través de su cuenta de X, este jueves.

El trino de Álvaro Uribe se dio como respuesta a las declaraciones de Cepeda sobre el grafiti pintado, el pasado 19 de mayo, cerca de la casa del expresidente, al que tildó como “un acto cultural de los jóvenes”.

El rifirrafe se originó cuando los simpatizantes de la izquierda hicieron un mural alusivo a los casos de falsos positivos registrados durante la administración de Uribe Vélez, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); tras los grafitis, Cepeda catalogó las pinturas como una expresión cultural, lo que fue rechazado contundentemente por el líder del Centro Democrático.

Uribe enfatizó que lo ocurrido no fue un acto cultural, sino una acción organizada con “rabia, odio y puñaleta” frente a su vivienda, lo que ha generado rechazo por parte de los simpatizantes del CD y apoyo total al exmandatario.

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El expresidente aseguró que quienes participaron del acto no solo lo insultaron, sino que habrían intentado intimidarlo a él y a su familia.

La publicación de Uribe generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la gravedad de las acusaciones y la polarización política que atraviesa el país.