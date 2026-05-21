La Superintendencia Nacional de Salud informó este jueves en un comunicado que avanza en las acciones de inspección, vigilancia y control sobre el modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a través de una auditoría integral y del seguimiento permanente para garantizar la atención de más de 800.000 usuarios, entre docentes, pensionados y sus familias.

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“Como parte de este proceso, la Supersalud mantiene vigente la medida cautelar impuesta mediante la Resolución 2025310060008564-6 del 23 de septiembre de 2025, prorrogada posteriormente en diciembre del mismo año, luego de identificar riesgos en la operación del modelo de salud. La medida vence el 23 de diciembre de 2026 o hasta que se superen las causas que la originaron”, se lee.

En este sentido, advierte el ente de control gubernamental que en el seguimiento realizado “se evidenció que ocho de las 13 órdenes impartidas presentan incumplimientos. Las principales fallas están relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la red nacional de prestadores de servicios de salud, un aspecto considerado vital para garantizar la prestación efectiva de los servicios a los usuarios”.

Comenta al respecto la Super que la contratación de la red es uno de los puntos más sensibles del modelo, ya que de allí dependen la oportunidad en la atención, el control de indicadores, la trazabilidad de los recursos y la adecuada gestión de peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela.

Agrega el reporte además que dentro de las órdenes impartidas en la medida cautelar ordenada el pasado mes de septiembre, se requirió a la Fiduprevisora S.A., como administradora del Fondo, la ejecución de un plan con informes semanales de cumplimiento y la garantía del flujo oportuno de recursos. El informe debe incluir el monitoreo detallado de la prestación de servicios y la entrega de medicamentos; respuestas oportunas a las reclamaciones en salud; la garantía de contratación suficiente de equipos de cuidado integral; la gestión del riesgo en salud para enfermedades crónicas y de alto costo; la depuración y conciliación de cuentas, con acuerdos de pago no superiores a un año; y el pago oportuno de la facturación corriente a prestadores y proveedores.

“Las órdenes técnicas, financieras, jurídicas y de información impartidas a la Fiduprevisora han estado enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo relacionado con la conformación y presentación de la Red Nacional de Prestadores ante el Consejo Directivo del Fomag”, indicó la entidad.

Así mismo, señaló que dentro de las actuaciones adelantadas al modelo de salud de los docentes, se han realizado reuniones técnicas con la Red de Controladores, participado permanentemente en mesas de trabajo de la Comisión Nacional de Salud, surtido requerimientos administrativos sobre flujo de recursos y prestación de servicios, además de auditorías regionales para verificar el cumplimiento operativo, financiero y normativo del modelo.

Una de estas auditorías se realizó recientemente en Medellín, Antioquia, donde se revisaron aspectos relacionados con la operación de la red y la garantía en la prestación de los servicios de salud y actualmente en Bogotá D.C., concluyó la Superintendencia.