Los Oklahoma City Thunder respondieron este miércoles a los San Antonio Spurs con un triunfo por 122-113 que iguala 1-1 la final del Oeste, en un duelo muy costoso para ambos equipos por las lesiones de Jalen Williams y Dylan Harper.

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Con el 1-1, la serie se traslada ahora a San Antonio para los dos próximos encuentros, que se disputarán el viernes y el domingo.

Los Thunder sabían lo que era perder el primer partido en casa: la temporada pasada cayeron ante los Denver Nuggets en las semifinales del Oeste y también frente a los Indiana Pacers en las Finales de la NBA, ambas series ganadas en siete por Oklahoma City.

Hoy, Mark Daigneault le encomendó a Isaiah Hartenstein la ingrata misión de frenar a Victor Wembanyama, encendido el lunes en el primer partido de la serie con 41 puntos y 24 rebotes. El alemán cumplió con nota, especialmente en el primer tiempo, al contener a Wembanyama en apenas siete puntos y cinco rebotes.

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Por el camino, los Thunder perdieron a Jalen Williams, víctima de una aparente recaída en los isquiotibiales que le han tenido prácticamente fuera de todos los ‘playoff’. Se retiró en el primer cuarto y no volvió a pisar la pista.

Más tarde, en el tercer cuarto, los Spurs verían cómo caía Dylan Harper, también con molestias en los isquiotibiales tras una caída incómoda. El ‘rookie’, que se estaba consolidando como la segunda espada de Wembanyama en San Antonio, tampoco volvió a la pista.

Su posible baja se suma a la de De’Aaron Fox en San Antonio, que se ha perdido los dos partidos en Oklahoma City por un esguince de tobillo, dejando a los Spurs sin dos de sus bases principales.

Shai devuelve el golpe

Spurs y Thunder habían dejado el listón muy alto tras su duelo del lunes, un pulso que apuntaba a repetirse tras un arranque de máxima igualdad con un primer cuarto cerrado 31-31.

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Pero Shai Gilgeous-Alexander, humillado en ese primer partido por Wembanyama tras ser elegido como ‘MVP’ de la liga, dio un paso al frente para imponer el dominio del campeón.

El canadiense tuvo que escuchar durante las últimas 48 horas cómo se ponía en duda su ‘MVP’ y convertirse en objeto de comparaciones con el pívot francés. Gilgeous-Alexander terminó el partido con 30 puntos y 9 asistencias, por los 21 puntos y 17 rebotes de ‘Wemby’.

Los Thunder se marcharon al descanso con un +11 (62-51), mientras los Spurs acumulaban pérdidas y desacierto. San Antonio cometió 21 pérdidas que se tradujeron en 27 puntos para Oklahoma City, su auténtico talón de Aquiles este miércoles.

Wembanyama y compañía apretaron en el segundo tiempo hasta igualar el partido en dos ocasiones, pero cada intento de remontada se topó con un triple desmoralizador de los Thunder, que no se podían permitir una segunda derrota como local.

A 1:25 del final, los Spurs se colocaron a cinco (118-113) y con la posesión tras una falta ofensiva de Gilgeous-Alexander, pero Devin Vassell falló el triple y San Antonio no dio para más.

Además de los 30 puntos de ‘SGA’, Alex Caruso aportó 17 puntos y Chet Holmgren 13, mientras que el héroe local Hartenstein firmó un doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes.

Stephon Castle fue el máximo anotador de los Spurs con 25 puntos, aunque nueve de las pérdidas de San Antonio fueron suyas, y Vassell sumó 22 puntos, además de los 21 de Wembanyama.

La de este miércoles es apenas la segunda victoria de la temporada de los Thunder ante los Spurs en siete enfrentamientos.