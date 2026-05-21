En medio de un operativo adelantado por agentes del Gaula y la SIJIN de la Policía del Atlántico, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Costeños en el municipio de Sabanalarga.

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El detenido fue identificado por las autoridades con el alias de El Cuervo, de 31 años, quien deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento desarrollada en una vivienda ubicada en la carrera 15 con calle 14 del barrio Jhon F. Kennedy, donde investigadores judiciales llegaron tras labores de inteligencia coordinadas con la Fiscalía General de la Nación.

En el procedimiento, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 junto con tres cartuchos para el mismo, además de seis panfletos alusivos a la organización criminal Los Costeños y dos teléfonos celulares que, según las autoridades, serían utilizados para actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte oficial, alias El Cuervo presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades indicaron además que el capturado sería presunto integrante de ‘Los Costeños’, grupo delincuencial señalado de participar en actividades de extorsión en diferentes municipios del Atlántico.

Tanto el detenido como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

El señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante departamento de Policía Atlántico invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea de emergencia 123 están habilitadas para el suministro de información.